Şehit çocuklarının talebi üzerine park yenilendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün taziye ziyaretinde şehit Barış Göl'ün çocukları tarafından iletilen talep üzerine gerçekleştirilen çalışmalarla, Onikişubat ilçesi 22 Gün Mahallesindeki çocuk parkında yenilemeler yapıldı. Parkın ilk ziyaretçileri ise şehidin çocukları Osman, Yağız ve Güneş Göl oldu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI