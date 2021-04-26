Şehit çocuklarının talebi üzerine park yenilendi
Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı sonucu şehit edilen polis memuru Barış Göl'ün çocuklarının isteğiyle çocuk parkı yenilendi. Parkın ilk ziyaretçileri ise şehidin çocukları Osman, Yağız ve Güneş Göl oldu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün taziye ziyaretinde şehit Barış Göl'ün çocukları tarafından iletilen talep üzerine gerçekleştirilen çalışmalarla, Onikişubat ilçesi 22 Gün Mahallesindeki çocuk parkında yenilemeler yapıldı. Parkın ilk ziyaretçileri ise şehidin çocukları Osman, Yağız ve Güneş Göl oldu.
KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI