Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!

Türkiye'nin acısını derinden hissettiği isimlerden biri terör örgütü tarafından 31 Mart 2015 tarihinde şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'dır.

Kiraz ile ilgili olarak sosyal medya hesabından “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” şeklinde paylaşım yapan kişi için, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, E.E.Y. isimli şahsı, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

İBB ÇALIŞANI ÇIKTI

Öte yandan şüpheli E.E.Y.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketlerinden biri olan İSYÖN'de insan kaynakları uzmanı olduğu öğrenildi. Şüpheli aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) parti meclis üyesi Gökhan Gündoğdu'ya yardımcı olarak işlerini takip ettiği de öğrenildi.