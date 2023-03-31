Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!

Sosyal medya hesabından şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili skandal paylaşım yapan kişinin İBB çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!

Türkiye'nin acısını derinden hissettiği isimlerden biri terör örgütü tarafından 31 Mart 2015 tarihinde şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'dır.

Kiraz ile ilgili olarak sosyal medya hesabından “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” şeklinde paylaşım yapan kişi için, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, E.E.Y. isimli şahsı, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

İBB ÇALIŞANI ÇIKTI

Öte yandan şüpheli E.E.Y.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketlerinden biri olan İSYÖN'de insan kaynakları uzmanı olduğu öğrenildi. Şüpheli aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) parti meclis üyesi Gökhan Gündoğdu'ya yardımcı olarak işlerini takip ettiği de öğrenildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ankara, buz tuttu! Termometredeki dereceyi gören inanamadı
Ankara, buz tuttu! Termometredeki dereceyi gören inanamadı
Muharrem İnce açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık ve milletvekili istedi mi?
Muharrem İnce açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık ve milletvekili istedi mi?
Trabzon'da korkutan yangın: Polisleri taşıyan otobüs alev aldı
Trabzon'da korkutan yangın: Polisleri taşıyan otobüs alev aldı
Mersin'de DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı kararı
Mersin'de DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı kararı
Son Haberler
Üniversite öğrencilerine müjde! Yüz yüze eğitim o tarihte başlıyor: Eşyaları hazırlayın!
Üniversite öğrencilerine müjde! Yüz yüze eğitim o tarihte başlıyor: Eşyaları hazırlayın!
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz kimdir, ne zaman, neden şehit edildi?
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz kimdir, ne zaman, neden şehit edildi?
Hindistan'da tapınaktaki kuyuya düşerek ölenlerin sayısı 35'e yükseldi, 16 kişi yaralandı
Hindistan'da tapınaktaki kuyuya düşerek ölenlerin sayısı 35'e yükseldi, 16 kişi yaralandı
Prof. Dr. Ömer Lütfi Tapısız'dan Çikolata kistinde kanser riski uyarısı
Prof. Dr. Ömer Lütfi Tapısız'dan Çikolata kistinde kanser riski uyarısı
Son seçim anketi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu
Son seçim anketi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu
Emine Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile sıfır atık günü kapsamında bir araya geldi!
Emine Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile sıfır atık günü kapsamında bir araya geldi!
Çok Okunanlar
Son seçim anketi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu
Son seçim anketi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu
Vodafone hat kullananlar dikkat! 21 Nisan'a kadar 99 TL para ödenmesi gerekiyor: Duyuru yapıldı
Vodafone hat kullananlar dikkat! 21 Nisan'a kadar 99 TL para ödenmesi gerekiyor: Duyuru yapıldı
Trabzon'da korkutan yangın: Polisleri taşıyan otobüs alev aldı
Trabzon'da korkutan yangın: Polisleri taşıyan otobüs alev aldı
Muharrem İnce açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık ve milletvekili istedi mi?
Muharrem İnce açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık ve milletvekili istedi mi?
MGK toplantısı sona erdi! Deprem ve seçime ilişkin önemli açıklamalar yapıldı!
MGK toplantısı sona erdi! Deprem ve seçime ilişkin önemli açıklamalar yapıldı!
Madde bağımlısı genç okulda dehşet saçtı! 1 ölü 5 yaralı!
Madde bağımlısı genç okulda dehşet saçtı! 1 ölü 5 yaralı!
Yorumlananlar
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!