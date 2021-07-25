Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki askerimiz şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan hain saldırı sonucunda Şehit Emrah Arslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Evli mi? sorularının yanıtları araştırılmaya başladı.

ŞEHİT EMRAH ARSLAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada acı haber verildi. Teröristlerce düzenlenen hain saldırı sonucunda, Sözleşmeli Er Emrah Arslan şehit oldu. Arslan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırıda hayatını kaybetti. Şehidimizin nereli ve kaç yaşında olduğu bilgileri paylaşılmadı.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ"

MSB'den tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

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