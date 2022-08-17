Şehit Enes Gazi Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte, Enes Gazi Özdemir'in biyografisi...

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hain terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Topçu Er Enes Gazi Özdemir hakkında Şehit Enes Gazi Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? soruları merak konusu oldu. İşte, Enes Gazi Özdemir'in biyografisi...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Şehit Enes Gazi Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte, Enes Gazi Özdemir'in biyografisi...

Şanlıurfa Birecik'te BTÖ mensuplarınca düzenlenen havan atışı sonucu şehit olan Enes Gazi Özdemir, vatandaş tarafından merak edildi. Peki, Şehit Enes Gazi Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından paylaşılan duyuruda "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplan adina Allahtan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadeleri yer aldı.

İşte, Enes Gazi Özdemir'in biyografisi...

Şehit Enes Gazi Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte, Enes Gazi Özdemir'in biyografisi...

ŞEHİT ENES GAZİ ÖZDEMİR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ? İŞTE, ENES GAZİ ÖZDEMİR'İN BİYOGRAFİSİ...

Enes Gazi Özdemir, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dünyaya geldi. 20'li yaşlarında olduğu tahmin edilen Özdemir'in bekar olduğu biliniyor. Şehidimiz hakkında yeterli biyografiye ulaşılamamaktadır.

Şehit Enes Gazi Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte, Enes Gazi Özdemir'in biyografisi...

PAYLAŞIMI YÜREK DAĞLADI

Şehit Enes Gazi Özdemir'in sosyal medyada şehit haberlerine isyan ettiği bir paylaşımı yürekleri dağladı. İşte o paylaşım;

"24 Şehit daha 24 çift göz daha kapandı hayata..

24 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa..

24 baba daha ağladı evladının musalla taşı etrafında..

Allah'ın gazabı üzerinize olur inşallah"

Şehit Enes Gazi Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte, Enes Gazi Özdemir'in biyografisi...

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