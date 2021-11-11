Suriye’de, Hatay’a yakın üs bölgesinde görev yapan Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen, 2 gün önce kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Esen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bunun ardından şehidimizin biyografisi de merak konusu oldu. Peki, Şehit Er Celal Esen kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Şehit Er Celal Esen'in biyografisi...

ŞEHİT ER CELAL ESEN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE ŞEHİT ER CELAL ESEN'İN BİYOGRAFİSİ...

Şehit Er Celal Esen, 2000 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Sözleşmeli Er olan Celal, 11 Kasım 2021 tarihinde, Suriye’de, Hatay’a yakın üs bölgesinde görev yaptığı esnada kalp krizi geçirerek şehit oldu. Acı haber genç şehidin ailesine ulaştırıldı.