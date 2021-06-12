Terör örgütüne karşı Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan şehit haberi geldi. Harekatta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın, tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Bu nedenle şehidimiz hakkında internet ortamında bilgi sahibi olmak isteyenler Şehit Er Muhammed Ali Akın kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyorlar.

ŞEHİT ER MUHAMMED ALİ AKIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın ailesinin Konya'nın Meram ilçesindeki Havzan Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi. 23 yaşındaki şehidin acı haberiyle n babası Battal ve annesi Ayşe Akın büyük üzüntü yaşarken baba evine ve önündeki caddeye Türk bayrağı asıldı.

Akın ailesinin 4 çocuğundan en büyüğü olan şehit Muhammed Ali Akın'ın, bekar olduğu öğrenildi.