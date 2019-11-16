Şehit er, son yolculuğuna uğurlandı (2)

ÇELİK VE DEMİRCAN TÜRK BAYRAĞINI TESLİM ETTİ

Şehit Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun cenazesine Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Şehit yakınlarına taziyede bulunan Çelik ve Demircan, şehit babası Turgut Hereklioğlu'na Türk bayrağını öperek teslim etti. Ayrıca tören öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba Hereklioğlu'nu arayarak başsağlığı diledi.

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Kaynak: DHA