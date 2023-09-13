Şehit er Yusuf Sel’in hatırası Yıldırım’da yaşatılacak

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Güllük Mahallesi'ne kazandırılacak "Şehit Er Yusuf Sel Parkı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Şehit er Yusuf Sel’in hatırası Yıldırım’da yaşatılacak

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Güllük Mahallesi'ne kazandırılacak "Şehit Er Yusuf Sel Parkı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor. Kente nefes aldıracak projeler çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera Kent Parkı'nı, Balaban ve Cumalıkızık Orman Parkı'nı ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, 4 yılda 30 adet parkı ilçeye kazandırırken, 38 parkı da sil baştan yeniledi. Yıldırım Belediyesi, Güllük Mahallesi'ne yeni park kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 2 bin 144 metrekarelik parkın bin 195 metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. Açıldığında Yıldırım'a değer katacak olan parkta kauçuk zeminli çocuk oyun alanları, spor alanı bulunacak.

1996 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Şehit Er Yusuf Sel'in hatırasının yaşatılacağı parkta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Hemşehrilerimizin rahat nefes alabilecekleri, çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını artırıyoruz. Yeni yaptığımız parklarda ve yeşil alanlarımız da otomatik sulama sistemini hayata geçiriyoruz. Güllük Mahallesi'ne kaznadıracağımız parkta da yeraltı damlama ve yağmurlama sistemi kullanarak önemli ölçüde su tasarrufu sağlamış olacağız. Şehit Er Yusuf Sel Parkı'nın çocuklarımızın milli bir şuurla yetişmesine katkı sağlamasını diliyorum" dedi.

Şehit er Yusuf Sel’in hatırası Yıldırım’da yaşatılacak

Şehit er Yusuf Sel’in hatırası Yıldırım’da yaşatılacak

Şehit er Yusuf Sel’in hatırası Yıldırım’da yaşatılacak

Şehit er Yusuf Sel’in hatırası Yıldırım’da yaşatılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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