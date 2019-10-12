Şehit eşinden duygu dolu mesaj

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in eşi Gülseren Bebek, yakınları tarafından teselli edildiği sırada, "Ben onurluyum, benim düğünüm var, hoş geldiniz'' dedi.