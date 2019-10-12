Şehit eşinden duygu dolu mesaj
Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in eşi Gülseren Bebek, yakınları tarafından teselli edildiği sırada, "Ben onurluyum, benim düğünüm var, hoş geldiniz'' dedi.
(TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidin eşi Gülseren Bebek, yakınları tarafından teselli edildiği sırada, "Ben onurluyum, benim düğünüm var, hoş geldiniz.
12 Ekim 2019 Cumartesi 09:04
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