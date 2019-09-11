Şehit eşlerine hakaret etmişti! O şahıs gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK yönelik çalışmalar kapsamında, "Bahoz Erdal" kullanıcı adı ile sosyal medya üzerinden şehit eşlerine hakaret eden, bununla birlikte etnik ayrımcılık amacıyla çektiği hakaret içerikli videoları yayınlayan şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüphelinin Zeytinburnu'nda bir evde bulunduğu belirlendi. Şüpheli İ.H.S, düzenlenen operasyonla yakalandı.

ŞAHSIN KIZ KARDEŞİ DE GÖZALTINDA!

Operasyon sırasında polis ekiplerine fiziksel müdahalede bulunduğu, terör örgütü lehine sözler sarf ettiği, polislere hakaret edip tehditler savurduğu gerekçesiyle şüphelinin kız kardeşi H.K.S. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.