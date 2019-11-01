Şehit Eyüp Karataş Ortaokulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı heyecanı

Balıkesir'in Havran ilçesinde 2018-2019 Eğitim Yılında TÜBİTAK tarafından onaylanarak bu yıl sergisi düzenlenen Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı törenle açıldı.

Okulda bu yıl beşincisi gerçekleşen Bilim Fuarı, Okul Müdürü Yalçın Demir'in konuşmasının ardından okul öğrencilerinin hazırladığı deney gösterisinin izlenmesi ve Kaymakam Şeref Aydın'ın öğrencilerle sohbetini takiben açıldı.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'na, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Kılıç, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, İlçe Gençlik Spor Müdürü Abdurrahman Beşbaş, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılanların ilgiyle takip ettiği bilim fuarında, öğrenciler danışman öğretmenleri eşliğinde farklı dallarda toplam 24 ayrı projeyle sunumlarını gerçekleştirdi. Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve beraberindekiler projeleri inceleyerek öğrencilerden detaylı bilgi aldı. Bunun yanı sıra öğrenciler okul bahçesine kurulan Planetaryum Çadırında sinevizyon gösterisi ile zevkli ve eğlenceli dakikalar geçirdiler. Kaymakam Şeref Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarının hazırlanmasında emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek okuldan ayrıldı.

Kaynak: İHA