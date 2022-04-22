Şehit Furkan Gök kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök biyografisi...

Şehit Furkan Gök kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? sorusu vatandaş tarafından merak edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün şehit olduğunu açıkladı. İşte, şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök biyografisi...

ŞEHİT FURKAN GÖK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün şehit olduğu bilgisi geldi.

ŞEHİT PİYADE TEĞMEN KAAN KANLIKUYU BİYOGRAFİSİ...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”