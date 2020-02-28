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  3. Şehit haberlerinin ardından Suriye'de halk Türk bayraklarıyla sokaklara döküldü

Şehit haberlerinin ardından Suriye'de halk Türk bayraklarıyla sokaklara döküldü

Katil Esed rejimi, Rusya'nın desteğini arkasına alarak İdlib'de 33 askerimizi şehit etmesi Suriye halkını da üzdü. Suriye'de birçok şehirde halk Türk bayraklarını eline alıp sokaklara döküldü.

Şehit haberlerinin ardından Suriye'de halk Türk bayraklarıyla sokaklara döküldü

Esed rejimi dün gerçekleştirdiği hava saldırısı ile 33 kahraman askerimizi şehit etti.

Acı haberin ardından Humus, Guta, Jarjanaz, Han Şeyhun, Mara ve Dara'da Suriye halkı Türkiye'ye destek için ellerinde ÖSO ve Türk bayrakları ile sokakları doldurdu.

Sosyal medyada yayılan videoda halkın Türkiye ve Türk askerleri için dualar ettiği görülüyor.

Şehit haberlerinin ardından Suriye'de halk Türk bayraklarıyla sokaklara döküldü

"Çanakkale'de mezarlarımız koşu idi, İdlib'de kanlarımız karıştı" yazılı pankart dikkat çekti.

Şehit haberlerinin ardından Suriye'de halk Türk bayraklarıyla sokaklara döküldü

Şehit haberlerinin ardından Suriye'de halk Türk bayraklarıyla sokaklara döküldü




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