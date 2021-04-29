Şehit Hüsamettin Gökçe'nin kız arkadaşından duygulandıran paylaşım: Kavuşmamız ahirete kaldı

Terör örgütüne karşı Irak Kuzeyinde düzenlenen Pençe-Şimşek Harekatı'ndan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda 22 yaşındaki Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin şehit olduğu duyuruldu.

Söz konusu paylaşımı gören şehidin kız arkadaşı duruma inanamadı ve "Yalan haber dimi" yazdı. Daha sonra ise "Benim şehidim o" paylaşımı yaptı. İlayda isimli kadının paylaşımları vatandaşların yüreğini burktu.

"BEKLE BENİ DEMİŞTİN, BEKLEME SIRASI BENDE"

Daha sonra şehidimizle fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan genç kadın," Yiğidim güzel gözlüm söz verdiğim gibi başım dik karşılayacağım seni. Bekle beni demiştin bekleme sırası sende bu sefer kurban olduğum. Kavuşmamız ahirete kaldı nefesim." yaptığı paylaşımıyla duygulandırdı.