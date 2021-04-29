SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığından BioNTech aşı açıklaması!Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan kimdir, nereli, kaç yaşında?Şüphelinin iç çamaşırından piyasa değeri tam 300 bin lira olan uyuşturucu çıktıTam kapanmada çalışanların hakları neler? | İşveren ve çalışanların tam kapanma sürecinde dikkat etmesi gerekenlerİstanbul'da çıkan yol verme kavgasında yumruklar ve tekmeler havada uçuştu!İzmir’de uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandıTekirdağ’da bir fabrikada çıkan yangın 4 saat süren müdahale sonucu söndürüldüMüge Anlı canlı yayın izle, 29 Nisan Perşembe | Müge Anlı son bölüm youtube full izleSerbest piyasada dolar fiyatı bugün kaç para? Euro ne kadar, kaç TL? 29 Nisan 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatlarıSinop'ta vatandaş tam kapanmadan önce bayram tıraşını oldu
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Şehit Hüsamettin Gökçe'nin kız arkadaşından duygulandıran paylaşım: Kavuşmamız ahirete kaldı

Şehit Hüsamettin Gökçe'nin kız arkadaşından duygulandıran paylaşım: Kavuşmamız ahirete kaldı

Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe-Şimşek Harekatı operasyonunda şehit düşen Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin şehadet haberini Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından öğrenen kız arkadaşının yaptığı paylaşım yürek burktu.

Şehit Hüsamettin Gökçe'nin kız arkadaşından duygulandıran paylaşım: Kavuşmamız ahirete kaldı

Terör örgütüne karşı Irak Kuzeyinde düzenlenen Pençe-Şimşek Harekatı'ndan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda 22 yaşındaki Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin şehit olduğu duyuruldu.

Söz konusu paylaşımı gören şehidin kız arkadaşı duruma inanamadı ve "Yalan haber dimi" yazdı. Daha sonra ise "Benim şehidim o" paylaşımı yaptı. İlayda isimli kadının paylaşımları vatandaşların yüreğini burktu.

Şehit Hüsamettin Gökçe'nin kız arkadaşından duygulandıran paylaşım: Kavuşmamız ahirete kaldı

"BEKLE BENİ DEMİŞTİN, BEKLEME SIRASI BENDE"

Daha sonra şehidimizle fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan genç kadın," Yiğidim güzel gözlüm söz verdiğim gibi başım dik karşılayacağım seni. Bekle beni demiştin bekleme sırası sende bu sefer kurban olduğum. Kavuşmamız ahirete kaldı nefesim." yaptığı paylaşımıyla duygulandırdı. 

Şehit Hüsamettin Gökçe'nin kız arkadaşından duygulandıran paylaşım: Kavuşmamız ahirete kaldı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT