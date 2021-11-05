İYİ Parti'nin Bingöl ziyareti esnasında, Lütfü Türkkan'ın ise şehit yakınına küfür etmesi gündem olmuştu. Türkkan, sosyal medya hesabından Tahir Gümren isimli vatandaşı "provokatör" ilan etmiş, hatasını ört bas etmeye çalışmıştı. Meğer dert yanan vatandaşın kardeşi 1997 yılında şehit olmuş. Bunun ardından "Şehit İsa Gümren kimdir? Nereli, kaç yaşında? İsa Gümren ne zaman şehit oldu?" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

ŞEHİT İSA GÜMREN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İSA GÜMREN NE ZAMAN ŞEHİT OLDU?

İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği Tahir Gümren'in şehit ağabeyi olduğu öğrenildi. Gümren'in 17 yaşındaki kardeşi İsa'nın 1997 yılında Bingöl'de PKK ile yaşanan bir çatışmada örgüt tarafından atılan havan topu sonucu şehit düştüğü öğrenildi. Tahir Gümren kendisine hakarette bulunan Lütfü Türkkan hakkında şikayetçi oldu.