Şehit İstihkam Teğmen Talha Bahadır kimdir, nereli? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu?Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Teröristlerce yapılan füze saldırısında İstihkam Teğmen Talha Bahadır Şehit oldu! 24 Terörist etkisiz hale getirildi!Survivor All Star'da elenen isim Barış Murat Yağcı oldu! Gider ayak yaptığı itirafla ağızlar açık bıraktı! "Çok büyük bir hata yaptım"Günlük burç yorumları 4 Mayıs 2022 Çarşamba | Boğa neşeli, Aslan dalgın, Balık yorgun!İstanbul Valiliğinden açıklama! 582 düzensiz göçmen yakalandı! Sınır dışı işlemleri başlatıldı!Metin Özlen kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? | Metin Özlen biyografisi3 isme suç duyurusu! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıkladı! "Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum"Karagöz sanatçısı Metin Özlen hayatını kaybetti! Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! "Hayal perdesinden ebedi aleme göçtü"Bayramın son günü planı olanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 4 Mayıs 2022 Çarşamba hava durumu!Giving paper money to someone in a dream
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Şehit İstihkam Teğmen Talha Bahadır kimdir, nereli? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelen son dakika haberinde İstihkam Teğmen Talha Bahadır'ın şehit olduğu öğrenildi Peki Şehit İstihkam Teğmen Talha Bahadır kimdir, nereli? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu?

Şehit İstihkam Teğmen Talha Bahadır kimdir, nereli? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu?

Kahreden haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Zeytindalı Harekat Bölgesinde, İs. Tğm. Talha Bahadır Şehit oldu. Peki  Şehit İstihkam Teğmen Talha Bahadır kimdir, nereli? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu? İşte detaylar...

ŞEHİT İSTİHKAM TEĞMEN TALHA BAHADIR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NASIL ŞEHİT OLDU?

 Milli Savunma Bakanlığı, Zeytindalı Harekat Bölgesinde, teröristler tarafından yapılan füze saldırısında İs. Tğm. Talha Bahadır Şehit oldu. Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alındığını ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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