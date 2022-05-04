Kahreden haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Zeytindalı Harekat Bölgesinde, İs. Tğm. Talha Bahadır Şehit oldu. Peki Şehit İstihkam Teğmen Talha Bahadır kimdir, nereli? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu? İşte detaylar...

ŞEHİT İSTİHKAM TEĞMEN TALHA BAHADIR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NASIL ŞEHİT OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytindalı Harekat Bölgesinde, teröristler tarafından yapılan füze saldırısında İs. Tğm. Talha Bahadır Şehit oldu. Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alındığını ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.