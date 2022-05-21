Yurt içinde ve sınır dışında terör örgütüne karşı sürdürülen operasyonlar devam ederken Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde sürdürülen operasyondan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada," Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, 20 Mayıs 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Tunahan Erbaşı, EYP’ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. " ifadeleri kullanılarak İstikham Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın şehit olduğu duyuruldu. Bunun üzerine şehidin biyografisi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için "Şehit İstikham Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? " sorularının yanıtları haberimizde...

ŞEHİT İSTİKHAM UZMAN ÇAVUŞ TUNAHAN ERBAŞI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Şehit İstikham Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde teröristlerin tuzakladığı EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralandı ve tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şehit Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın şehadet haberi, Aksaray'ın Ağaçören ilçesindeki Zafer Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Acı haber sonrası şehidin yakınlarının gözyaşı döktüğü ve sinir krizi geçirenlere sağlık ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

İki yıl önce göreve başlayan şehidin 25 yaşında ve bekar olduğu öğrenildi.

Şehit Erbaşı´nın cenazesi, Ağaçören ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.