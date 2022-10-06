Şehit itfaiyeciler için ABD'li meslektaşlarından taziye mektubu

Binlerce kilometre mesafedeki ABD'li itfaiyeciler, görevi başında hayatını kaybeden meslektaşları için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine üzüntülerini dile getiren mektup yolladı.

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Şehit itfaiyeciler için ABD'li meslektaşlarından taziye mektubu

109575277-1665054206.jpgTarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip kesiminde 20 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsünün çarpması sonucu şehit olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Personeli Mehmet Bozkurt, Mehmet Polat ve Ahmet Polat için; ABD'nin İndiana Eyaleti Fort Wayne İtfaiyesi'nden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına taziye mektubu yollandı.indir-002.jpgGaziantep İtfaiyesinden "kardeşlerimiz" olarak bahseden ABD'li itfaiyeciler, mektuplarında, "Onların hizmet ettikleri halka, ulusa ve yan yana çalıştıkları iş arkadaşlarına olan bağlılıkları ve kahramanlıkları her zaman hatırlanacak ve takdir edilecektir. Bu kardeşliğin içinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Onların hatıraları her zaman bizimle olacak" diye ifade etti.indir-1-001.jpg

FATMA ŞAHİN ABD'Lİ İTFAİYECİLERE TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise gelen mektup için sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, "ABD İndiana'dan Fort Wayne İtfaiyesi, kaybettiğimiz itfaiyecilerimizin acısını paylaşmak için bir mektup göndermiş. İtfaiyeciliğin evrenselliği ve önemi bu mektupla bir kez daha anlaşılıyor. Fort Worth Fire'a teşekkür ediyorum. Warm greetings from Gaziantep @gbbitfaiye, Stay well" diyerek teşekkürlerini iletti.indir-2-1.jpg

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