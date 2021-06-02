Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada Tatvan ilçesinde Anadere Köyü kırsalında icra edilen Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63” operasyonunda terör örgütü üyeleriyle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Teğmen Baki Koçak şehit oldu. Bunun üzerine şehit Koçak hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak kimdir? Kaç yaşında, nereli? sorularının cevaplarını araştırıyor.

ŞEHİT JANDARMA TEĞMEN BAKİ KOÇAK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Şehir Jandarma Teğmen Baki Koçak, Şevket Koçak ve Keziban Koçak çiftinin dört çocuğundan biriydi, evli ve 28 yaşındaydı. Koçak'ın 3 yıl önce öğretmenliği bırakıp subaylığa geçtiği öğrenildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığından görev yapıyordu. Tatvan ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralandıktan sonra tedavi için kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Bitlis Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Bitlis İli Tatvan İlçesi Anadere Köyü kırsalında icra edilmekte olan “Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan TOYDEMİR 2021-63” operasyon faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 Güvenlik Korucusu şehit olmuş, 5 Jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Tedavi altına alınan yaralılardan J.Tğm. Baki KOÇAK yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yaralı 4 personelimizin tedavilerine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Çatışma bölgesinden kaçan BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir.

Yüce Türk milletine baş sağlığı dileriz.

Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."