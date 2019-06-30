Şehit Jandarma Teğmen Dolunay, İzmir'de son yolculuğa uğurlandı (2)

10 AY ÖNCE EVLENDİĞİ EŞİNİN GÖZYAŞI

Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Gülhane Camii'ndeki cenaze törenine, Devlet Malzeme Ofisi'nde şef olan annesi Zehra, babası Gürkan, kardeşi Gökhan Dolunay, 10 ay önce evlendiği eşi Selin Dolunay, yakınları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti ve MHP İl başkanları, Bornova Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ, askerler ile çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin annesi Zehra Dolunay ile 10 ay önce evlendiği eşi Selin Dolunay, gözyaşına boğuldu, askerler tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Bornova Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ, aileye başsağlığı diledi. Şehit Fethi Sekin'in resimlerini trafo ve duvarlara çizen parkinson hastası Hamdi Erdoğan ise şehidin ailesinin yaşadığı lojmanların girişine şehidin resmini yaptı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit için bir kez daha helallik alındı. Daha sonra şehidin tabutu silah arkadaşları tarafından omuzlara alındı. Bir süre omuzlarda taşınan şehidin tabutu, daha sonra top arabasına konuldu. Top arabasının arkasından ailesi ve cenazeye katılanlar, saygı yürüyüşü yaptı. Şehit Güngör Dolunay'ın cenazesi, Kadifekale Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi.

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DHA