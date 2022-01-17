Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Ayberk Soyutemiz'in biyografisi...

Hakkari Yüksekova'da görev yaptığı esnada, el bombası kazası yaşayan ve şehit olan Ayberk Soyutemiz hakkında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soruları merak konusu oldu. Şehidin cenazesi, Kırıkkale'ye baba ocağına sevk edildi. İşte, Ayberk Soyutemiz'in biyografisi...

ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ AYBERK SOYUTEMİZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, AYBERK SOYUTEMİZ'İN BİYOGRAFİSİ...

Ayberk Soyutemiz, 28 Ekim 19.. tarihinde Kırşehir'de dünyaya geldi. Hakkari Yüksekova'da görevli olan Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz, el bombası kazası sebebiyle şehadet şerbetini içti. Şehidin, bölgede etkili olan kar yağışı sebebiyle alınamayan cenazesi, bugün şartların düzelmesiyle birlikte helikopterle alınıp, Hakkari merkeze getirildi. Şehidin cenazesi baba ocağı Kırıkkale'ye sevk edildi. Cenazesi Hakkarili halk tarafından da büyük bir emekle baba ocağına gönderilen şehit, göz yaşları içerisinde toprağa verildi.