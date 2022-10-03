Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, Kırklareli'nde görev yaptığı sırada meydana gelen trafik kazasında şehit oldu. Şehidin acı haberi sonrası Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Kırklareli'nden acı haber geldi. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit'in görev yaptığı sırada meydana gelen trafik kazasında şehit olduğu ifade edildi. Bunun üzerine Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının cevapları internet arama motorlarında araştırılıyor.

ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ HÜSEYİN CERİT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, Kırklareli D-100 Karayolu Edirne istikameti Ayvalı Kavşağı'nda görevli olduğu esnada meydana gelen trafik kazasında şehit oldu.

Şehit Cerit'in cenazesi, Kırklareli'de düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

Evli ve 1 çocuk babası olan 42 yaşındaki Hüseyin Cerit (42), öğle namazını müteakip Pınarbaşı ilçesi Büyükkaramanlı köyünde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

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