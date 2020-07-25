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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukcu, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı!

Hatay'da düzenlenen terör operasyonunda yaralanıp bir hafta boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ali Konukçu, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukcu, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı!

18 Temmuz'da Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, terör operasyonunda yaralanan evli ve 1 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Konukcu, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Şehidin cenazesi bugün memleketi Konya'nın Derbent İlçesi'nde toprağa verildi.

Hatay'da Dörtyol Komando Tabur Komutanlığı'nda görev yapan 30 yaşında evli 1 çocuk babası olan  Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukcu,18 Temmuz'da terör operasyonunda çıkan çatışmada yaralandı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedaviye alınan Konukcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen  dün şehit oldu.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukcu, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı!

Şehit Konukcu'nun cenazesi bugün Arapözü Mahallesi'ndeki baba evine getirilip, helallik alındı. Babası Hasan Konukçu ve annesi Gülbeyaz Konukçu'ya taziyeye gelenler, başsağlığı diledi. 

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukcu, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı!

Köy meydanında yapılan dini ve askeri törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, protokol üyeleri,askeri erkan, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Konukçu'nun cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. 

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukcu, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı!Şehit Jandarma Uzman Çavuş Konukcu, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı!

Okan Gül
Video Editörü


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