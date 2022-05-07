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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, bir aydır tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi sonrası Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları internet arama motorlarında araştırılıyor.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Alınan bilgilere göre 9 Nisan'da Adana - Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında meydana gelen trafik kazasında Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Mustafa Ç. ise tutuklanmıştı. Kazada yaralanan ve durumu ağır olan  Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Bunun üzerine şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?  sorularının yanıtlarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. Detaylar haberimizde... 

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ MUHARREM EFENDİ DÜNDAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, Adana Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapıyordu. 9 Nisan'da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Şehit Muharrem Efendi Dündar'ın Yozgat Şefaatli Dedeli Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve 2018 yılında göreve başladığı öğrenildi. Şehidin yaşı hakkında bir bilgiye ulaşılamadı. 

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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