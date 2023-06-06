Şehit Kadınlar İffet Anıtı, minik Elif Naz’ı gözyaşlarına boğdu

Bayburt Gençlik Merkezi, çocuklarda tarih bilinci oluşturmak, tarihlerini unutturmamak amacıyla Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarı Kırzı köyünde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtı'na kültür gezisi düzenledi.

DERNEK BAŞKANI ÖĞRENCİLERE REHBERLİK YAPTI

İlkokul öğrencilerinden oluşan 12 kişilik grup, gönüllü gençlik lideri Leyla Askın gözetiminde Yukarı Kırzı Şehit Şehit Kadınlar İffet Anıtı'na gelerek, Yukarı Kırzılı kadınların Ermeni çeteleri karşısında yaşadıklarını Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) Başkanı Gazi Selami Köksal'ın ağzından dinlediler.

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ANITIN TARİHİNİ DİNLERKEN DUYGULANDILAR

Köksal'ın, 1916-1918 işgal yıllarında Ermenler'in çirkin emelleri karşısında su kuyularına kendilerini atarak şehit olan Türk kadınları anısına inşa edilen İffet Anıt'ı hakkında bilgiler aktardığı esnada duygusal anlar yaşandı.

Ermeni mezalimi karşısında namuslarını koruma savaşı veren 17 kadının yaşadıklarını dinleyince tarihiyle bir kez daha gurur duyan, yaşanılan şeylerin üzücü olduğunu belirten 12 yaşındaki Elif Naz Özbek, gözyaşlarını tutamayarak hüngür hüngür ağlamaya başladı. Kendisi küçük yüreği büyük Özbek'i ise o an gençlik lideri Leyla Askın sakinleştirdi.

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GÖZYAŞLARI SEL OLUP AKTI

Gezi esnasında duygulandıklarını söyleyen çocuklar şehit kadınlar için dua ederek, Allah'tan rahmet dilediler. Gezi için gençlik merkezine teşekkür eden çocuklar, tarihi yerlere sıkça gezi düzenlenmesini yetkililerden talep ederek, düzenlenen gezi sayesinde tarihlerini öğrendiklerini ifade ettiler.

"Yaşanılanlar gerçekten çok üzücü, kelimeler yetmiyor, onların içinde ben de varım" diyen Elif Naz Özbek, bir anda gözyaşlarına hakim olamadı. Gönüllü Gençlik Lideri Leyla Askın'a sarılıp gözyaşı döken minik Elif Naz'ın gözyaşlarını silen Askın, "Bu çok güzel bir şey aslında, biliyorsun degil mi? Tarihimizle gurur duymak çok önemli. Ben Çanakkale'ye gittiğimde çok kötü olmuştum, senin gibi hüngür hüngür ağlamıştım. Gözyaşına kurban olurum ben senin" sözleriyle Özbek'i sakinleştirdi.

Ermeniler'in Türk kadınlara yaptığı zulümleri gelenlere anlatarak, yaşanılanları unutturmayacaklarını belirten ŞAGDER Başkanı Köksal, "Derneğimiz öncülüğünde yapılan anıtta bugün Bayburt'tan gelen öğrencilerimizi konuk ediyoruz. Gelenlere gerçek tarihimizi anlatmak için, yaşananları orijinal haliyle aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da bu gayretimiz devam edecektir" dedi.

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