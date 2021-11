Şehit kızı Batın Bezik babasına verdiği sözü tuttu! Şehit Uzman Jandarma Çavuş Ali Bezik'in yolundan giderek Komando oldu​​​​​​​

Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 34 yaşındaki Kıdemli Uzman Jandarma Çavuş Ali Bezik, geride eşi Nilgün Bezik, 7 yaşındaki kızı Batın Bezik ve 14 aylık oğlu Berker’i bıraktı.

Türkiye, şehit kızı Batın’ı cenaze töreninde taktığı babasına ait Mavi Bere ile tanıdı. Bugün 24 yaşında olan Batın Bezik, asker olmak için girdiği sınavı kazandı. Ardından İzmir Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndaki 9 aylık zorlu eğitimin ardından komando oldu.

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Batın Bezik, babasıyla yarım kalan hikâyesini ve komando olma hiyakesini anlattı.

"VATAN YOLUNDA ŞEHİT OLDU, HİÇ GELMEDİ"

Batın Bezik, "Babam şehit olduğunda 7 yaşındaydım. Doğum günü kutlamalarımda çoğu zaman babam görevde oluyordu. Babam geldiğinde, kenara ayırdığım yarım pastadaki mumu birlikte üflüyorduk. Fotoğraflarda bile üzerinde üniforması var, sanki her an gidecekmiş gibi hissediyordum. Ve sonra bu vatan yolunda şehit oldu, artık hiç gelmedi. Küçük yaşta babasız kalmak bir kız çocuğu için çok zor. Çocukluğuma dair en çok babamı aradığım anlardan biri ilkokul mezuniyet törenimdi. Mezuniyet töreninde erkek çocukların anneleriyle, kız çocukların da babalarıyla dans edileceği söylenmişti. Ve benim babam şehit olmuştu, tek başıma kalmıştım. İşte o an annemin fedakarlığını unutamam, yanıma geldi ve babam yerine annemle dans ettik" dedi.

ŞEHİT ÇOCUKLARINA DESTEK OLDU

Şehit kızı olarak çocukların yanında olmak istediği için lisans ve yüksek lisans eğitimi psikoloji alanında yaptığını anlatan Bezik, "Şehit çocuklarına, ailelerine, gazilerimize ve onların çocuklarına gönüllü olarak profesyonel psikolojik terapi desteği sağladım. Kendi duygusal dünyam ve yaşadıklarım, onları daha kolay anlamamı sağladı. Birbirimizin yaralarını sardık ve kenetlenip daha güçlü olduk" diyor.

​​​​​​​

'MAVİ BERE' EMANETİN BENDEDİR

Babasının şehit olduğu günden sonraki gün yıllık izine ayrılarak tatile gideceklerini, güzel anıların hayalini kurduklarını ifade eden Bezik, "Babamı beklerken ‘şehit oldu’ haberi geldi. Mavi berenin ve komando brövesinin her jandarma çocuğunda olduğu gibi bendeki anlamı da çok büyüktür. O fotoğrafta birçok duygu gizlidir. O fotoğraf hem hüznü hem de gururu barındırır. Mavi beresinin üzerinde hala onun kokusu vardı. Babamı o güzel kokusuyla uğurlamak ve o bereyi takarak babama ‘emanetin bendedir’ demek istedim. O gün babama söz verdim ve 17 yıl sonra mavi bereyi şerefle taktım" sözleriyle mavi berenin hayatındaki önemine değindi.

​​​​​​​

BEN DE ARTIK BABAMIN YOLUNDAYIM

Fevzi Kızılkoyun'a verdiği röportajda Batın Bezik sözlerine şöyle devam etti:

"Şehit olunca ‘babam beni görüyor, duyuyor’ diyerek duygularımı, onu ne kadar sevdiğimi, okuldaki başarılarımı mektuplara yazıyordum, mektupları babamın mezarına gömüyordum. Sonra babama verdiğim sözü tutup jandarma komando oldum. Mavi beresini takıp, bu sefer babamın mezarına ‘baba bak kızın başardı’ diye gittim. Babama verdiğim sözü tutmuştum, ben de artık babamın yolundaydım. Beni gördüğünü, benimle gurur duyduğunu biliyorum

​​​​​​​

Öylesine güçlü, öylesine vefalı bir milletiz ki şehitlerimizin gözü arkada kalmasın. Gaziler, şehit aileleri bu milletin emanetleridir, bu millet de emanetine namusu gibi sahip çıkar. Dahası da hiçbir şehidimizin, hiçbir gazimizin kanını yerde bırakmamıştır. Buradan diyorum ki ‘Babacığım sen rahat uyu, bıraktığın bayrağı ben devraldım. Bu bayrak hiçbir zaman yere düşmedi, düşmeyecektir"