Şehit kızı Gülay: Cumhurbaşkanımız tebrik etti

TBMM'de AK Parti grup toplantısındaki konuşması ile ayakta alkışlanan şehit kızı Gülay Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmasını beğendiğini ve kendisini tebrik ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup konuşmasının son bölümünde, terör örgütü PKK/YPG'nin 11 Ekim 2019'da Nusaybin'de gerçekleştirdiği saldırı sonucu babası şehit olan manav Mehmet Şirin Demir'in kızı TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir'i, babasının kabrinden aldığı toprak da bulunan çiçeği kendisine verdiğini söyleyerek, kürsüye davet etti. Burada konuşan Demir, "Kürt çocukları üzerinden senelerce tiyatro yapıldı. Ama artık bilmeliler ki o tiyatrolarda perdeler kapandı. Kürt çocukları kendi senaryoları ile kendi filmlerinin kahramanları oluyorlar. Mardin'de doğmuş büyümüş bir Kürt kızıyım. 81 ilin her toprağı benim memleketim. Nefes aldığım süre boyunca babamın bana öğretmiş olduğu bütün ilkeleri uygulayacağıma söz veriyorum" dedi. Gülay Demir'in bu konuşması, ayakta alkışlandı.

'EMANETİME SAHİP ÇIKTIĞINI DÜNYAYA SERGİLEDİ'

Grup toplantısının ardından Demirören Haber Ajansı'na konuşan Demir, verdiği çiçeği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içtenlikle kabul ettiğini söyledi. Demir, "Daha önce ziyaret ettiğim illerin toprakları, numuneleri vardı bende. Onları toplayıp o çiçeğin içine koymuştum. Her ilden getirdiğim toprağı eklerken de babam sürekli aynı şeyi söylerdi; sadece Mardin değil Türkiye'nin dört bir yanı senin memleketin, insanlara yararlı olabilmek için elinden ne geliyorsa bunu yap. Bana ilk olarak bunu öğretti. Son olarak babamın mezarını ziyaret ettim. Kendi memleketi olarak benimsediğim babamın mezarından toprağı alıp o çiçeğe ekledikten sonra bunu en iyi emanet olarak koruyabilecek kişiye, Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ettim. O da sağ olsun emanetime nasıl sahip çıktığını bugün bütün dünyaya sergilemiş oldu" dedi.

Demir, kürsüdeki konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da beğendiğini kaydederek, "Cumhurbaşkanımız konuşmamın ardından dışarıda görüştüğümüzde beğendiğini söyledi. Yaşadığımız topraklarda bugün kendisi de dile getirdi kan ve gözyaşı hiçbir şekilde durmuyor. Yaşadığımız şeyleri de dile dökerken pek zorlanmıyoruz açıkçası. Bundan dolayı yani konuşmamdan dolayı beni tebrik etti" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA