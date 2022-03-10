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Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde takibe alınan şüphelilerin kendisini takip eden polislere ateş açması sonucu Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Bunun üzerine şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici kimdir? Kaç yaşında? Nereli? haberimizde...

Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Alınan bilgilere göre 9 Mart Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyon kapsamında takibe alınan şüpheli bir şahıs kendisini fark eden polislere ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici, tedavi için kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Bu acı gelişime üzerine vatandaşlar internet arama motorlarında Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici kimdir? Kaç yaşında? Nereli?  sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. 

Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ŞEHİT KOMİSER YARDIMCISI ABDULLAH YASİR BİNİCİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici, Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapıyordu. 30 yaşındaki Şehit Abdullah Yasir Binici, Giresun nüfusuna kayıtlıydı,  ailesinin İstanbul'da yaşadığı öğrenildi. 

Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ABDULLAH YASİR BİNİCİ NASIL ŞEHİT OLDU?

Edinilen bilgilere  9 Mart Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında takibe alınan şüpheli bir şahıs kendisini fark eden polislere ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici, tedavi için kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. 

Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Şehit polis düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Öte yandan şehit polislerimizi Abdullah Yasir Binici ve Cemal Bozkurt'un şehit olduğu olayın şüphelisi M.A.'nın 1982 doğumlu olduğunu ifade eden gazeteci Batuhan Çolak, çok sayıda suç kaydı olduğunu belirterek, "2004 yılında cinayetten hapse giriyor, 2013'te tahliye ediliyor." dedi. 

Şüphelinin bazı suçları şöyle:
-Adam öldürme
-Mala zarar verme
-Tehdit
-Hakaret
-Kasten yaralama
-3 kez silah yakalatma

 

Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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