2021 yılında Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı ve 11 askerin şehit olduğu belirtilmişti Şehit olan askerlerden biri de Osman Erbaş'tı. Bu bağlamda, Şehit Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? İşte ayrıntılar...

ŞEHİT KORGENERAL OSMAN ERBAŞ KİMDİR? OSMAN ERBAŞ BİYOGRAFİSİ

20 Mart 1962 tarihinde Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini doğduğu köyde alan Erbaş, 1983'te Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Daha sonra, 1997'de Kara Harp Akademisi'nden ve 2000'de Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu. Erbaş 2008'de tuğgeneralliğe terfi etti ve 2010'a kadar Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2010'da ise 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görev yapmaya başladı. Bu görevi sırasında Erbaş, PKK'ya karşı yapılan operasyonlarda İHA'ların kullanımını destekledi ve İHA'ları kullanacak personele kapsamlı eğitimler verilmesini sağladı. 2012'de tümgeneralliğe terfi etmesine kadar bu göreve devam etti. 2012 yılından 2015 yılına kadar Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı, 2015 ve 2016 yıllarında ise 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı görevlerinde bulundu.

2016'daki 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Erbaş, darbeyi gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi'ne karşı direnişin önemli bir sembolü oldu.[6][9] Darbe girişiminden 4 gün sonra Adana'da darbede öldürülen iki polis memuru için gerçekleştirilen törende yaptığı bir konuşmada darbeye ve darbecilere tepki gösterdi:

“ Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Bu katiller asker değil. Bu katiller asker olamaz. Türk milletinin askeriyiz biz, katil olamayız. ”

Erbaş, 2016'da korgeneral rütbesine terfi etti. 2017'de 8. Kolordu Komutanı olarak görev yapmaya başladı. Ölümünden önce, orgeneralliğe terfi etmeyi bekliyordu.

Erbaş evli ve iki çocuk sahibiydi. 2007 yılında babasını, ölümünden 7 ay önce ise annesini kaybetti

OSMAN ERBAŞ VEFATI

4 Mart 2021'de Bingöl'den Tatvan'a gitmek için kalkan bir Eurocopter Cougar tipi askerî bir helikopterin düşmesi sonucu, başlangıçta helikopterdeki sekiz Türk askeri kazada öldü ve aralarında Erbaş'ın da bulunduğu diğer beş asker yaralandı. Derhal hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden ikisi ve Erbaş daha sonra hayatlarını kaybettiler. Erbaş'ın cenazesi Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.