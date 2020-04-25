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Şehit mezarlarındaki Türk bayrakları yenilendi

İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçedeki şehit mezarlıklarının başında bulunan ve çeşitli nedenlerle yıpranan bayraklar ve bayrak direklerinin yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Şehit mezarlarındaki Türk bayrakları yenilendi

Çorum'un İskilip ilçesinde bulunan şehit mezarlarına bakımdan geçirildi.

İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçedeki şehit mezarlıklarının başında bulunan ve çeşitli nedenlerle yıpranan bayraklar ve bayrak direklerinin yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından ilçede bulunan tem şehit mezarlarının bakımları yapılarak bayrakları yenilendi.

Şehit aileleri, şehit mezarlarının bakımını yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Şehit mezarlarındaki Türk bayrakları yenilendi

Şehit mezarlarındaki Türk bayrakları yenilendi

Kaynak: İHA




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