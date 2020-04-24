Şehit MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı

Şehit MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Libya'da görev yaptığı esnada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin MİT Başkanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianame sonucunda OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, OdaTV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 1'i firari, 6'sı tutuklu 8 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

Şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 329/1. maddesindeki "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar cezalandırılmalarının talep edildiği iddianamede ayrıca Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi gereğince "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan da 4'er yıldan 10'ar yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA