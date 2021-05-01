Şehit Müslüm Toprak'ın son sözleri yürekleri burktu! Şehit olacağını hissetmiş

Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak Irak'ın Kuzeyi'nde icra edilen Pençe Yıldırım Harekatında helikopterden düşerek ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Toprak, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Şehidin Bağcılar'daki baba evine acı haber dün ulaştırılmıştı. Şehidin son sözleri de ortaya çıktı. Aile bireylerinin ifadesine göre şehit Toprak, “Sizden birinizi karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa ‘şehit’ olan kimse de ölüm acısını da o kadar duyar'' dedi.

Aile yakınları da şehidin anısına son sözleriyle birlikte ”Mekanın cennet olsun” paylaşımında bulundu.

ŞEHİDİN CENAZE GÖRENİ BUGÜN

Hakkari'de şehit düşen Müslüm Toprak'ın cenaze töreni, bugün öğlen saat 14. 00 gibi Kirazlı Mahallesi 1226. Sokak'ta bulunan adresinde gerçekleştirilecek.

Cenaze namazı ikindi vaktine müteakip Ataköy 5. Kısım Camii'nden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

SON DAKİKA! Pençe Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 2 şehit!