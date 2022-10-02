Şehit Mustafa Çalışgan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mustafa Çalışgan biyografisi...

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Samsun Özel Harekat Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Çalışgan şehit oldu. Şehit olmasının ardından Mustafa Çalışgan'ın kim olduğu merak ediliyor. İşte Mustafa Çalışgan biyografisi...
MUSTAFA ÇALIŞGAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA NERELİ?
34 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Mustafa Çalışgan Samsun Özel Harekat Müdürlüğü'nde polis olarak görev yapmaktaydı.
Ailesi Tokat'ta yaşayan şehit Mustafa Çalışgan'ın cenazesi cenazesi 2 Ekim saat 11:20'de Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından Tokat'a gönderilecek.