Şehit Mustafa Çalışgan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mustafa Çalışgan biyografisi...

Fırat Kalkanı Bölgesi'nden çıkan çatışmada şehit olan Samsun Özel Harekat Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Çalışgan kimdir, kaç yaşında nereli? İşte Mustafa Çalışgan biyografisi...

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Şehit Mustafa Çalışgan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mustafa Çalışgan biyografisi...

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Samsun Özel Harekat Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Çalışgan şehit oldu. Şehit olmasının ardından Mustafa Çalışgan'ın kim olduğu merak ediliyor. İşte Mustafa Çalışgan biyografisi...

Şehit Mustafa Çalışgan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mustafa Çalışgan biyografisi...

MUSTAFA ÇALIŞGAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA NERELİ?

34 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Mustafa Çalışgan Samsun Özel Harekat Müdürlüğü'nde polis olarak görev yapmaktaydı.

Ailesi Tokat'ta yaşayan şehit Mustafa Çalışgan'ın cenazesi cenazesi 2 Ekim saat 11:20'de Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından Tokat'a gönderilecek.

Şehit Mustafa Çalışgan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mustafa Çalışgan biyografisi...

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şehit Astsubay Çavuş Yusuf Ataş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Şehit Astsubay Çavuş Yusuf Ataş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Çılgın Dondurmacı'nın yeri nerede? Çılgın Dondurmacı lakabıyla ünlenen Mehmet Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?
Çılgın Dondurmacı'nın yeri nerede? Çılgın Dondurmacı lakabıyla ünlenen Mehmet Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?
Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi?
Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi?
Hanife Gürdal kimdir, kaç yaşında, nereli, kimle evli? İşte evlilik programıyla fenomen olan Hanife Gürdal'ın biyografisi...
Hanife Gürdal kimdir, kaç yaşında, nereli, kimle evli? İşte evlilik programıyla fenomen olan Hanife Gürdal'ın biyografisi...
Son Haberler
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: "Biz bunlardan bir hayır gelmeyeceğini uzun zamandır söylüyoruz"
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: "Biz bunlardan bir hayır gelmeyeceğini uzun zamandır söylüyoruz"
Alanyaspor - Giresunspor maçı canlı izle | Alanyaspor - Giresunspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Alanyaspor - Giresunspor maçı canlı izle | Alanyaspor - Giresunspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Şehit Mustafa Çalışgan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mustafa Çalışgan biyografisi...
Şehit Mustafa Çalışgan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mustafa Çalışgan biyografisi...
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Polis memuru Mustafa Çalışgan şehit oldu!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Polis memuru Mustafa Çalışgan şehit oldu!
Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Jale İnan kimdir, ne zaman, neden vefat etti, mesleği ne, neden doodle oldu? İşte Jale İnan'ın biyografisi...
Jale İnan kimdir, ne zaman, neden vefat etti, mesleği ne, neden doodle oldu? İşte Jale İnan'ın biyografisi...
Çok Okunanlar
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Dalga uyarısı yapıldı!
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Dalga uyarısı yapıldı!
Şehit Yusuf Aktaş'ın vasiyeti yürekleri dağladı! "Bir kız çocuğu olsun, bütün masraflarını karşılayın"
Şehit Yusuf Aktaş'ın vasiyeti yürekleri dağladı! "Bir kız çocuğu olsun, bütün masraflarını karşılayın"
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem!
2 Ekim 2022 Pazar günlük burç yorumları | Yengeç, bazı problemler baş gösterecek, Balık, biraz sesini çıkar!
2 Ekim 2022 Pazar günlük burç yorumları | Yengeç, bazı problemler baş gösterecek, Balık, biraz sesini çıkar!
Şehit polis memuru Sedat Gezer kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Şehit polis memuru Sedat Gezer kimdir? Kaç yaşında, nereli?
İran Mahsa Amani kimdir? Mahsa Emini kaç yaşında, neden, nasıl öldü?
İran Mahsa Amani kimdir? Mahsa Emini kaç yaşında, neden, nasıl öldü?
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Bugün kimin maçı var 1 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 1 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!