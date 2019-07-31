Şehit Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa anıldı (2)

BABA KARAKAYA: BU ACIYI TARİF EDEMEYİZ

Şehit Nurcan Karakaya ve Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehadetlerinin birinci yılında baba Astsubay Çavuş Serkan Karakaya da Kayseri'den gelerek eşinin ve oğlunun Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarını ziyaret etti. Ziyarette anne ve bebeğinin mezarı başında dua edildi.

Serkan Karakaya, oğlu Bedirhan'ın mezar taşında bulunan fotoğrafı öperek, duygu dolu anlar yaşadı. Burada açıklama yapan Astsubay Karakaya, "Bugün eşimin ve çocuğumun şehadetlerinin birinci yıl dönümü. Muhsin Yazıcıoğlu Cami'nde Mevlid-i Şerif okuttuk. Rabbim önce kabul etsin, sonra eşimi çocuğumun ruhuna haberdar eylesin. Acımızdan hiçbir şey eksilmedi, ilk günkü gibi taze. Rabbim kimseye hiçbir eve şehit ateşi düşürmesin inşallah. Ülkemiz hep var olacaktır. Bayrağımız işte şehitlerimizin kanlarıyla yıkandığı için onları kanlarıyla hep dalgalanacaktır. Bu acıyı tarif edemeyiz. Ama rabbim kimseye de yaşatmasın" dedi.

'ÇOCUKLARA BAKIYORSUN, SEVEMİYORSUN'

Üzücü olay olmasa oğlunun bugün 1,5 yaşında olacağını hatırlatan Karakaya, "Şimdi çocuklara bakıyorsun sevemiyorsun, tarif edemiyorsun, gözlerin doluyor. İşte açıyorsun sosyal medyayı Bedirhan'ın videoları denk geldiğinde dayanamıyorsun. Yani tarif edemiyorsun acısını ama işte bir de onun gururlu tarafı var. Şehitlikle müjdelendiler. Şehit eşiyiz, şehit babasıyız diye göğsümüz kabarık kabarık geziyoruz. Allah vatanımıza milletimize birlik beraberlik versin, devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

'EŞİMİN VE ÇOCUĞUMUN SUÇU NEYDİ'

Eşinin ve çocuğunun katillerinin iyi bir şekilde yargılanmasını beklediklerini belirten Karakaya, "Geçtiğimiz günlerde katilleri yakalandı. 3 katil yakalandı. Katilin biri kadındı, hamileydi. Biz Türk milleti olarak PKK terör örgütünün düşündüğü kadar zalimce düşünemiyoruz hemen yorumlara baktık. Yorumlarda "Hamile kadının suçu ne?" yazmışlar. Benim çocuğumun suçu neydi, eşimin suçu neydi? Yanında silah yoktu. Asker değildi, polis değildi. Sadece benim yanıma geldi, özlemimizi, hasretimizi gidermek için. Bu muydu yani bütün suçu? Ama devletimizin güzel bir şekilde yargılamasını bekliyoruz. İnşallah bir daha şehit haberi duymayız. Rabbim mekanlarını cennet etsin" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

DHA