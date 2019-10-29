Şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü (2)

SPİKER, LİSE ARKADAŞI ŞEHİT İÇİN AĞLADI

Kocaeli'de yayın yapan Kocaeli TV'de, gün ortası haberlerini sunan Gülcihan Bilgili, görev aldığı Pençe-3 Harekatı'nda kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın acı haberini verirken gözyaşlarını tutamadı. Ablak ile liseden arkadaş olan Bilgili, "Lise arkadaşım Kamuran Ablak ruhun şad olsun" dedikten sonra ağlayarak, programı bitirdi.

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Kaynak: DHA