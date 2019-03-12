Şehit öğretmenlerin adı sınıfta yaşatılacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir lisede açılan bilim sınıfına şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile Necmettin Yılmaz'ın adları verildi.

Demirköy Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ve Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın adının verildiği sınıf düzenlenen törenle açıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, törende yaptığı konuşmada, sınıfın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şehitlerin adının okullarda, sınıflarda ve sokaklarda yaşatılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Bilgin, ahirete uğurlanan insanların yaptıklarıyla, eserleriyle kendisinin dünyaya bıraktığı izlerle anıldığını belirtti.

Şehit öğretmenlerin de yaptığı güzel hizmetlerle anıldığını vurgulayan Bilgin, herkesin dünyada öldükten sonrada anılabilecek eserler bırakılması gerektiğini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bilgin, "Aybüke öğretmenimiz iz bırakan ve gönlümüzü fetheden bir öğretmen. Allah nezdinde de ölmemiş şehit olmuş, dünyevi anlayışımızda da ülkemize hizmet veren bir vatanseverdir. Öğretmenimizin adının yaşatılmasından dolayı onur ve gurur duyuyorum. Dünyada yaşayan milyarlarca, ülkemizde ise 82 milyon insan var. Bir sürü öğretmen, polis var, diğer mesleklerde çalışan insanlar var. Ama baktığımızda bunların çoğunun adını bile bilmiyoruz. Yaşayanlar kimler oluyor, eser bırakanlar toplumda iz bırakanlar yaşıyorlar. Diğerleri hepsi toprak olup gidiyorlar." diye konuştu.

Şehit öğretmen Aybüke'nin babası Sadık Yalçın da kızının en çok istediği ve severek yaptığı öğretmenlik mesleğini bir yıl yerine getirebildiğini belirtti.

Etrafına mutluluk saçan, öğrencilerini mutlu etmeyi, şarkı söylemeyi seven bir öğretmen olduğunu ifade eden Yalçın, görevini yaptığı süre boyunca öğrencilerine ve devletine en iyi şekilde hizmet verdiğini belirtti.

Kızının adının sınıfa verilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu aktaran Yalçın, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törene, Demirköy Kaymakamı Kerem Yenigün, Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz ve kardeşi Yahya Yılmaz ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA