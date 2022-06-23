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  3. Şehit Oğuzhan Arduç hakkında kahreden detay! Meğer daha çok yeni...

Şehit Oğuzhan Arduç hakkında kahreden detay! Meğer daha çok yeni...

Eren Abluka- 18 (Şehit J.Onb. Doğan Dağcı) Operasyonunda şehit olan, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç hakkında yeni evli olduğu öğrenildi.

Şehit Oğuzhan Arduç hakkında kahreden detay! Meğer daha çok yeni...

Diyarbakır'da düzenlenen Eren Abluka-18 Operasyonu'nda Uzman Çavuş Turgut Diken ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç şehit oldu. Bunun üzerine Kıdemli Çavuş Arduç hakkında kahreden bir detaya daha ulaşıldı. Şehidimizin yaklaşık 1 buçuk ay önce sevdiği insanla mutluluğa "Evet" dediği öğrenildi.

Şehit Oğuzhan Arduç hakkında kahreden detay! Meğer daha çok yeni...

DÜĞÜN DAVETİYESİ YÜREK BURKTU

Şehit Oğuzhan Arduç, Ordu'da sevilen ve sayılan ailenin kızları olan Pembe Gül Başköy ile yaklaşık 1 buçuk ay önce dünya evine girdi. Sevdikleriyle mutlu gününü paylaşmak isteyen Arduç'un düğün davetiyesi de yürekleri burktu.

Şehit Oğuzhan Arduç hakkında kahreden detay! Meğer daha çok yeni...

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Diyarbakır Lice ilçesi Göçer mahallesi kırsalında, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen Eren Abluka 18 Operasyonu’nda teröristler ile yaşanan silahlı çatışma esnasında, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan yaralanmıştır. 

Şehit Oğuzhan Arduç hakkında kahreden detay! Meğer daha çok yeni...

Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut Diken sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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