İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Şehit Özgür Çelik son yolculuğuna uğurlandı
26 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
25 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
24 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
25 TEMMUZ 2019 A101 İNDİRİMLERİ

Şehit Özgür Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucunda şehit olan Piyade Er Özgür Çelik, binlerce vatandaşın katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Özgür Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucunda şehit olan Piyade Er Özgür Çelik, binlerce vatandaşın katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Er Özgür Çelik'in cenaze namazı Cuma namazını müteakip Develi ilçe meydanında kılındı. İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı namazın ardından Şehit Çelik'in naaşı Çomaklı mahallesi mezarlığına defnedildi. Alanı dolduran binlerce vatandaş, Şehit Çelik'i tekbirlerle uğurladı. Şehidin yakınları, Çelik'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin cenaze namazına il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, emniyet mensupları, Çelik'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Özgür Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Özgür Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

Google'da abone olun Google News

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT