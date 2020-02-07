Şehit Özgür Çelik son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucunda şehit olan Piyade Er Özgür Çelik, binlerce vatandaşın katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucunda şehit olan Piyade Er Özgür Çelik, binlerce vatandaşın katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Piyade Er Özgür Çelik'in cenaze namazı Cuma namazını müteakip Develi ilçe meydanında kılındı. İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı namazın ardından Şehit Çelik'in naaşı Çomaklı mahallesi mezarlığına defnedildi. Alanı dolduran binlerce vatandaş, Şehit Çelik'i tekbirlerle uğurladı. Şehidin yakınları, Çelik'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Şehidin cenaze namazına il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, emniyet mensupları, Çelik'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: İHA
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