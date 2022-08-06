Şehit P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Nasıl şehit oldu? İşte P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin'in biyografisi...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamayla Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görevli olan P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin'in şehit olduğunun duyurulması üzerine vatandaşlar, şehidin kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki Şehit P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Nasıl şehit oldu? İşte P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin'in biyografisi...

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Şehit P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Nasıl şehit oldu? İşte P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin'in biyografisi...

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde görev yapmakta olan P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin'in şehit olduğunu sosyal medya hesabından Bakan Hulisi Akar adına yapmış oldukları paylaşımla duyurdu. Haberin duyurulmasının ardından şehit hakkında kim olduğuna dair araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Şehit P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Nasıl şehit oldu? İşte P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin'in biyografisi...

Şehit P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Nasıl şehit oldu? İşte P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin'in biyografisi...

ŞEHİT P. UZM. ÇVŞ. REŞAT ERGİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ? NASIL ŞEHİT OLDU? İŞTE P. UZM. ÇVŞ. REŞAT ERGİN'İN BİYOGRAFİSİ...

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 05 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” şeklinde yapmış olduğu açıklamayla şehidin haberini duyurdu. Peki Şehit P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin kimdir? İşte biyografisi...

Manisalı olduğu bilinen ve ailesiyle birlikte Manisa'da yaşayan Reşat Ergin, terör örgünleri mensuplarınca açılan taciz ateşi sonrası yaralanarak şehit düşmüştür. Şehidin yaşı, medeni hali ve benzeri bilgiler henüz bilinmemektedir.

Şehit P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Nasıl şehit oldu? İşte P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin'in biyografisi...

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