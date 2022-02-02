Şehit Piyade Er Tarık Tarcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Tarık Tarcan'ın biyografisi...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna yapılan havan toplu terörist saldırısının ardından Piyade Er Tarık Tarcan şehit oldu.

Bunun üzerine Şehit Piyade Er Tarık Tarcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. İşte o soruların cevapları ve şehit Tarık Tarcan'ın biyografisi...

ŞEHİT PİYADE ER TARIK TARCAN NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, TARIK TARCAN'IN BİYOGRAFİSİ...

31 Ekim 1995 doğumlu olan Tarık Tarcan 2020 yılında Osmangazi üniversitesinden mezun olmuştu. 27 yaşındaki Tarcan maden mühendisiydi. Üniversitenin sona ermesiyle birlikte iş arayışına giren Tarık Tarcan, pandeminin de etkisiyle kısıtlı alımlar sonucu iş kariyerine başlayamadı ve askere giderek vatani görevini yapmaya karar verdi. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen Tarık Tarcan'ın askerlikteki son görev yeri Şırnak Cizre Yakacık hudut karakolu oldu. Burada terörister tarafından yapılan saldırı sonucunda yaralanan Tarık Tarcan şehit oldu.