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  3. Şehit Piyade Er Tarık Tarcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Tarık Tarcan'ın biyografisi...

Şehit Piyade Er Tarık Tarcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Tarık Tarcan'ın biyografisi...

Şırnak Cizre'de görev yapan Piyade Er Tarık Tarcan havan bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Peki Şehit Piyade Er Tarık Tarcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Tarık Tarcan'ın biyografisi...

Şehit Piyade Er Tarık Tarcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Tarık Tarcan'ın biyografisi...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna yapılan havan toplu terörist saldırısının ardından Piyade Er Tarık Tarcan şehit oldu.

Bunun üzerine  Şehit Piyade Er Tarık Tarcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. İşte o soruların cevapları ve şehit Tarık Tarcan'ın biyografisi...

ŞEHİT PİYADE ER TARIK TARCAN  NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, TARIK TARCAN'IN BİYOGRAFİSİ...

  

31 Ekim 1995 doğumlu olan Tarık Tarcan  2020 yılında Osmangazi üniversitesinden mezun olmuştu. 27 yaşındaki Tarcan maden mühendisiydi. Üniversitenin sona ermesiyle birlikte iş arayışına giren Tarık Tarcan, pandeminin de etkisiyle kısıtlı alımlar sonucu iş  kariyerine başlayamadı ve askere giderek vatani görevini yapmaya karar verdi. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen Tarık Tarcan'ın askerlikteki son görev yeri Şırnak Cizre Yakacık hudut karakolu oldu. Burada terörister tarafından yapılan saldırı sonucunda yaralanan Tarık Tarcan şehit oldu.

Şehit Piyade Er Tarık Tarcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Tarık Tarcan'ın biyografisi...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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