Şehit Piyade Kıdemli Çavuş Emre Sevinç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Emre Sevinç biyografisi...

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyonlarında şehit olan Emre Sevinç'in kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak edilip araştırılıyor. İşte Şehit Piyade Kıdemli Çavuş Emre Sevinç kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Şehit Piyade Kıdemli Çavuş Emre Sevinç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Emre Sevinç biyografisi...

Irak'ın kuzeyinde devam etmekte olan Pençe Kilit Operasyonlarında şehit olan Piyade Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in şehit olduğu haberini alanlar kim olduğunu daha yakından öğrenmek için araştırma yapıyor. Bizde haberimizde Şehit Piyade Kıdemli Çavuş Emre Sevinç kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına cevap verdik..

Şehit Piyade Kıdemli Çavuş Emre Sevinç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Emre Sevinç biyografisi...

ŞEHİT PİYADE KIDEMLİ ÇAVUŞ EMRE SEVİNÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Kasım 2022 tarihinde açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Emre Sevinç, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dünyaya geldi. Mehmet-Zeynep Sevinç çiftinin 3 çocuğunun en büyüğüdür. 28 yaşındaki şehit, 2 ay önce nişanlanmıştı.

Şehit Piyade Kıdemli Çavuş Emre Sevinç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Emre Sevinç biyografisi...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından; "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Emre SEVİNÇ yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." açıklamalarına yer verildi.

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