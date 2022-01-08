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Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden şehit oldu?

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç'un kim olduğu araştırılıyor. Peki, Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden şehit oldu? İşte detaylar...

Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden şehit oldu?

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristler tarafından yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlama sonucunda 3 askerimiz şehit oldu. Vatandaşlar bu askerlerden biri olan Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç'un kim olduğunu merak ediyor. Bu bağlamda, Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden şehit oldu? Detaylar haberimizde...

Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden şehit oldu?

ŞEHİT PİYADE ONBAŞI ENES KOÇ

Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç'un İstanbul'daki babaevine acı haber ulaştı.

Haberi alan şehit Enes Koç'un akrabaları, yakınları ve arkadaşları, Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan babaevine geldi. Koç ailesini, yakınları ve askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı.

Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden şehit oldu?

Bahçelievler Belediyesince taziye çadırı kurulurken, şehidin babaevine ve sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Ayrıca şehit Piyade Onbaşı Enes Koç için Kur'an-ı Kerim okundu.

Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştu.

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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