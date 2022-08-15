Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 15 Ağustos 2022 Perşembe günü meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın yaralandığını, tedavi için kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı. Acı haber sonrası Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları internet arama motorlarında araştırılıyor.

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ATAKAN ÇAKIR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, 15 Ağustos 2022 tarihinde mayın taraması sırasında kendi silahının ateş alması sonucu yaralandı. Er Atakan Çakır, tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit oldu.

22 yaşında olan şehit Atakan Çakır'ın acı haberi, Osmaniye Kurtuluş Mahallesi’nde ikamet eden anne İlknur ile baba Ali Çakır’a askeri yetkililer tarafından verildi.

Ailenin 3 çocuğundan biri olan şehidin bekar olduğu öğrenildi.

Şehir Çakır'ın naaşı, yarın Asri Mezarlık Camii'nde ikindin namazına müteakip yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacak.