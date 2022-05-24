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  3. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli biyografisi...

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli biyografisi...

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? PKK mensubu teröristler ile girilen çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin biyografisi merak edildi. İşte, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun biyografisi...

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli biyografisi...

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Bunun hemen ardından, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? soruları merak konusu oldu. İşte, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun biyografisi...

ŞEHİT ER CELAL TEKEDERELİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI? İŞTE, ŞEHİT CELAL TEKEDERELİ BİYOGRAFİSİ...

Kuzey Irak’ta terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 3 askerden biri olan Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli’nin acı haberi ailesine ulaştı.

Şehit askerlerden biri olan 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli’nin acı haberi memleketi Malatya’da baba ocağına ulaştı. Şehidin bekar olduğu öğrenildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli biyografisi...

Şehidin baba ocağının bulunduğu Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'ndeki ev de Türk bayrakları ile donatıldı. Malatya Valisi Hulusi Şahin de taziye evine gelerek şehidin babası Cevat Tekedereli'ye başsağlığı dileklerini iletti. 

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli biyografisi...

Şehidin naaşının işlemlerinin ardından Malatya’ya getirileceği ve yarın düzenlenecek askeri törenle defnedileceği öğrenildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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