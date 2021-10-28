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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in şehit olduğunu açıkladı. Bu kapsamda Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama yürekleri yaktı. Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in şehit olduğu belirtilen açıklamada," Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi. Acı haberin ardından  Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularına internet arama motorlarında yanıt aranıyor. 

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER EBUBEKİR SEL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel 27 Ekim 2021 Çarşamba günü Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında şehit oldu. Şehidin Kahramanmaraş  Andırınlı olduğu öğrenildi. 

Şehidimiz hakkında daha fazla bilgi edindiğimizde haberimizde eklenecektir.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

 

 

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