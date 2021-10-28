Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama yürekleri yaktı. Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in şehit olduğu belirtilen açıklamada," Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi. Acı haberin ardından Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularına internet arama motorlarında yanıt aranıyor.

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER EBUBEKİR SEL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel 27 Ekim 2021 Çarşamba günü Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında şehit oldu. Şehidin Kahramanmaraş Andırınlı olduğu öğrenildi.

Şehidimiz hakkında daha fazla bilgi edindiğimizde haberimizde eklenecektir.