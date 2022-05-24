Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak başlatılan Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce çıkan çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler tedavi için kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi ailesine bildirilirken bunun üzerine "Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler kimdir? Kaç yaşında? Nereli? " sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor.

ŞEHİT PİYADE TEĞMEN ABDULKADİR GÜLER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki Meluni Dağı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler tedavi için kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

Şehidin Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Portakal Caddesi'ndeki bir sitede yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in 28 yaşında olduğu ve bekar olduğu öğrenildi.

Şehidin naaşı, yarın Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Kent Mezarlığı'nda bulunan Antalya Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.