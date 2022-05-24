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  3. Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütüne karşı yürütülen Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in tedavi için kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı. Peki Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak başlatılan Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce çıkan çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler tedavi için kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi ailesine bildirilirken bunun üzerine "Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler kimdir? Kaç yaşında? Nereli? " sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. 

Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ŞEHİT PİYADE TEĞMEN ABDULKADİR GÜLER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki  Meluni Dağı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler tedavi için kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. 

Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Şehidin Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Portakal Caddesi'ndeki bir sitede yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in 28 yaşında olduğu ve bekar olduğu öğrenildi. 

Şehidin naaşı, yarın Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Kent Mezarlığı'nda bulunan Antalya Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.

Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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