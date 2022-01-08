Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristler tarafından yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlama sonucunda 3 askerimiz şehit oldu. Vatandaşlar bu askerlerden biri olan Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut'un kim olduğunu merak ediyor. Bu bağlamda, Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden şehit oldu? Detaylar haberimizde...

ŞEHİT PİYADE TEĞMEN MURAT ALYAKUT KİMDİR?

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut'un eşine acı haber verildi.

Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri ve askeri yetkililer, Atatürk Mahallesi Sağlık Sokak'ta yaşayan Gülsüm Alyakut'a eşinin şehadet haberini iletti.

Ailenin evi ve bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldı.

3. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Alpay Gültekin, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Elgün, İlçe Emniyet Müdürü Murat Yücel ve Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, şehidin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut'un Kahramanmaraş'taki ailesine de acı haber ulaştı.

Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve psikososyal destek ekipleri, 32 yaşındaki Alyakut'un şehadet haberini Büyüknacar Merkez Mahallesi'nde ikamet eden babası İsmail ile annesi Havva Alyakut'a verdi.

Şehidin yakınlarını askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.