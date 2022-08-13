Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın şehit olduğunu açıkladı. Şehidin acı haberi ailesine ulaştırılırken vatandaşlar da şehit hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu doğrultuda Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı? sorularının cevapları haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın şehit olduğu duyuruldu. Acı gelişme sonrası şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Peki şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı? sorularının yanıtları haberimizde...

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden yürek yakan haber: Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit oldu

ŞEHİT PİYADE TEĞMEN ÖMER BAĞRA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Piyade Teğmen Ömer Bağra, 12 Ağustos 2022 Cuma günü Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu.

Şehidin Siirt-Şirvan Nallıkaya köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

32 yaşındaki şehit Ömer Bağra'nın evli olduğu ve düğün yapmaya hazırlandığı belirtildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Aslı Samat kimdir, nereli, kaç yaşında? Aslı Samat kaç kilo?
Aslı Samat kimdir, nereli, kaç yaşında? Aslı Samat kaç kilo?
Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun kimdir? Kayra Zabcı kimdir, nereli, kaç yaşında?
Alparslan Büyük Selçuklu Seferiye Hatun kimdir? Kayra Zabcı kimdir, nereli, kaç yaşında?
Çalışan emekliler dikkat: Yargıtay'dan emsal yaratan kıdem tazminatı kararı! Bu tarihe dikkat
Çalışan emekliler dikkat: Yargıtay'dan emsal yaratan kıdem tazminatı kararı! Bu tarihe dikkat
Son dakika | Bakan Nebati'den konut fiyatı açıklaması: Fiyat artışlarını mercek altına aldık, gereken neyse yapacağız
Son dakika | Bakan Nebati'den konut fiyatı açıklaması: Fiyat artışlarını mercek altına aldık, gereken neyse yapacağız
Trump'ın evinde yapılan aramada neler çıktı neler! Öyle belgeler varmış ki ulusal çıkarlar zarar görebilir
Trump'ın evinde yapılan aramada neler çıktı neler! Öyle belgeler varmış ki ulusal çıkarlar zarar görebilir
İbre tersine döndü! Kontak çevirirken iyi düşünün: Motorinin ardından benzine büyük zam!
İbre tersine döndü! Kontak çevirirken iyi düşünün: Motorinin ardından benzine büyük zam!
İzmir'de damat dehşeti! Kayınbiraderi ve kayınvalidesini öldürdü, kayınpederini yaraladı
İzmir'de damat dehşeti! Kayınbiraderi ve kayınvalidesini öldürdü, kayınpederini yaraladı
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve sıcak hava uyarısı! O illerde yaşayanlar bu saatlere dikkat! İşte il il hava durumu...
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve sıcak hava uyarısı! O illerde yaşayanlar bu saatlere dikkat! İşte il il hava durumu...
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden yürek yakan haber: Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit oldu
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden yürek yakan haber: Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit oldu
Son dakika| AFAD duyurdu: Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 4.2 büyüklüğünde deprem
Son dakika| AFAD duyurdu: Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 4.2 büyüklüğünde deprem