Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı? Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın şehit olduğunu açıkladı. Şehidin acı haberi ailesine ulaştırılırken vatandaşlar da şehit hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu doğrultuda Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı? sorularının cevapları haberimizde...

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