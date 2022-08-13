Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın şehit olduğu duyuruldu. Acı gelişme sonrası şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Peki şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı? sorularının yanıtları haberimizde...
ŞEHİT PİYADE TEĞMEN ÖMER BAĞRA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? EVLİ Mİ, BEKAR MI?
Piyade Teğmen Ömer Bağra, 12 Ağustos 2022 Cuma günü Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu.
Şehidin Siirt-Şirvan Nallıkaya köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
32 yaşındaki şehit Ömer Bağra'nın evli olduğu ve düğün yapmaya hazırlandığı belirtildi.