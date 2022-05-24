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Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay şehit oldu. Acı haber sonrası şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları haberimizde...

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Terör örgütlerine karşı operasyonlar tüm hızıyla devam ederken Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı. Şehit askerler arasında yer alan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları haberimizde... 

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ BİCAN KAPILAY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, Meluni Dağı kırsalında bölücü terörist unsurlarla ile çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin acı haberi Hatay'ın İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından verildi.

Hataylı olan şehidin 23 yaşında ve bekar olduğu öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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