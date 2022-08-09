Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Koç kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un tedavi gördüğü hastanede kurtarılmayarak şehit olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Koç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Koç kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada," Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 03 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden P. Uzm. Çvş. Halil KOÇ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur." ifadeleri kullanılarak Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un şehit olduğu bildirildi. Bu açıklama sonrası şehit Halil Koç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Koç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtlarını internet arama motorlarında araştırmaya başladılar.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Koç kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HALİL KOÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Ağustos günü çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam savaşını kaybederek şehit oldu. 36 yaşındaki şehidin Malatyalı olduğu, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Bakanlık acı haberi duyurdu! Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Halil Koç şehit oldu!Bakanlık acı haberi duyurdu! Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Halil Koç şehit oldu!

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